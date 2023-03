Ofertan 400 empleos en Coatza; jóvenes llevan las de ganar

Cerca de 400 empleos se ofertaron en la Feria Nacional de Empleo de las Mujeres, la cual se realizó en el Salón Vasconcelos de Coatzacoalcos y contó con la participación de 40 empresas que entrevistaron a mujeres y hombres que buscan un trabajo.

En el evento estuvo presente Dorheny Cayetano, titular de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad, además de Yoshadara Landa Vásquez, directora del Servicio Nacional de Empleo.

ELEAZAR BUSCA UNA OPORTUNIDAD

A Eleazar Martínez Robledo, un juchiteco, avecindado desde hace 43 años en Coatzacoalcos, le cuesta trabajo contratar, hoy le hicieron una entrevista para laborar en Dos Bocas, Tabasco, es pintor y mecánico de piso.

Asegura que ahora las empresas prefieren contratar a puro trabajador joven, que contratan desde los 18 hasta los 49 años y, él ya tiene 59 y no cree que lo acepten.

En el 2020, habló con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo mandó a operar de la vista y le dijo que se jubilara de Pemex, ya que trabajó durante 29 años.

Sólo que los tuvo que demandar pues no le daban contratos, hoy con sus papeles en la mano dice que está esperando que le hablen para terminar con este trámite.

"Al presidente lo vimos en el Zócalo donde estábamos en plantón con los ferrocarrileros, me vio y me llamó y me dijo ¿qué andas haciendo ´pinche´ Teco?

Vente te voy a ayudar, y me mandó a un hotel, luego me mandó a Gobernación y de ahí me mandaron a Conciliación y en el mismo 2020, se iniciaron los trámites ya acá en Coatzacoalcos", agregó.

Cuenta que nació en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y desde 1980 se vino a vivir a Coatzacoalcos donde tiene a su familia.

Martínez Robledo indicó que las empresas que están reclutando personal para Dos Bocas, ofrecen 4 mil pesos semanales a los oficiales y además otorgan hospedaje, sin embargo, no dan viáticos de traslado ni costean la comida, por lo que ´puede que alcance o no´ el salario.

Varias personas acudieron en busca de un empleo.

ADRIANA NO ENCUENTRA UN EMPLEO QUE VAYA CON SU PERFIL

Aned Adriana Martínez Ascencio, es una joven recién egresada de la universidad, sin embargo, se encuentra desempleada, puesto que no encuentra un trabajo que vaya con su perfil, ella estudió ingeniería e informática y se especializó en el área de marketing digital.

Adriana sólo quiere encontrar un trabajo, aunque éste no sea en la rama que se especializa, por lo que busca empleo como auxiliar administrativo o en alguna tienda de conveniencia; ya cuenta con experiencia tras laborar en una empresa de seguridad.