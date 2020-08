Ocupación hospitalaria al 55% en Veracruz permitió semáforo naranja

Roberto Ramos Alor, Secretario de Salud (SS), informó que debido a que la ocupación hospitalaria en el estado de Veracruz es del 55% se logró pasar al semáforo naranja a partir de este lunes hasta el 30 de agosto.

"Hay capacidad de atención en las unidades médicas o lo que es igual hay suficientes camas esto es importante y eso produjo que nuestro estado pasará del color rojo de riesgo máximo al naranja de riesgo alto", afirmó.

Durante la conferencia vespertina del sábado, recordó que el estado ya había pasado al color naranja debido a que se contaba con espacios en los hospitales.

"Lamentablemente ante el descuido de muchas personas volvimos al color rojo porque se incrementaron los casos positivos y con eso nuevamente la ocupación en unidades médicas", refirió.

Ante eso, hizo un llamado a toda la población para que actúen con responsabilidad durante estas dos semanas.

"Que no se confíen el color naranja no significa que ya no haya peligro lo que hay es camas disponibles en los hospitales pero la velocidad de contagios y el incremento de casos continúan en nuestro estado", reveló.

Ramos Alor, explicó que el tema de la baja ocupación hospitalaria se debe más bien a que muchas personas no se están reportando al Sector Salud y otros más debido a que sus casos se han podido tratar de manera ambulatoria con vigilancia epidemiológica en sus domicilio.

"También las altas médicas por mejoría que se van logrando gracias al gran trabajo del personal de salud; esas son las razones por las que tenemos disponibilidad de camas", remató.