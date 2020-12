Observan ovni en terrenos cercanos al domo salino de Moloacán

Un objeto volador no identificado fue visto por personas que acudieron días atrás a observar el fenómeno natural conocido como domos salinos el cual nuevamente se registró en un rancho en la localidad de Acalapa II en el municipio de Moloacán.

A este lugar Bernardo Ramos acudió junto con su familia, encontrándose con el objeto volador que captó en video con su teléfono celular.

En el video se observa un objeto suspendido en el aire que se mueve lentamente hasta desaparecer, en este se hace difícil distinguir colores, ya que la posición del sol impidió que se tuviera una mejor visibilidad.

Por ello únicamente se logra ver un objeto color negro, el cual acaparó la atención de Bernardo el cual se encontraba grabando el paisaje en dicho lugar, hasta algunos segundos después que al levantar su teléfono captó las imágenes.

"En el teléfono tal vez no se alcance a ver muy bien, ya que no tiene la resolución suficiente la cámara, sin embargo lo que vi junto con mi familia no es algo común, no era un dron, papalote o cosas así", dijo.

En el video se escucha quienes le mencionan que lo que se observa podría tratarse a causa de una falla en su equipo telefónico, sin embargo al moverlo hacia otros puntos, no se observar el mismo punto negro el cual se trataba del objeto volador.

Después de varios segundos y en dirección al sol el objeto comienza a desaparecer, lo cual llamó la atención de quienes en ese momento se encontraban observando los domos salinos.