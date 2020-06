Minatitlán niega obligar a presentarse a empleados con síntomas de Covid-19

Pese a que el director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Minatitlán, Iván Méndez Tadeo, firmó un oficio para que trabajadores que son población en riesgo se resguardaran en casa, éste ha hecho acudir a siete personas a dos diferentes áreas, pese a que dos de ellos presuntamente tendrían Covid-19 y otros más sospechosos; por su parte, el gobierno municipal dijo que son rumores.

Lo anterior ya generó pánico y estrés entre los demás empleados, pero no les queda de otra que acudir, o de lo contrario serán despedidos si no acuden a diario a las jornadas completas, mientras que el director de Recursos Humanos va tres días y el resto de la semana trabaja en casa aplicando ´La Sana Distancia´ que le prohíbe al resto del personal.

"Eso que si no venimos de manera normal nos van a correr, que ya es retomar labores normales cuando hay contagiados positivos... Y amenazó RH (Recursos Humanos) que quien no se presente los van a correr... vino por eso el director de RH (el cual entra a las 10 am y sale a las 2 pm) y va tres días a la semana y a decirnos que todos debemos retomar normal las actividades... Fue verbal esa parte donde quieren correr a todos... un trabajador encargado de analizar precios es el diagnosticado con neumonía atípica, el jueves pasado el ya presentaba síntomas y lo sacaron de casa y fue a laborar jueves y viernes, el sábado ya estaba internado", reveló en anonimato la fuente, pues teme represalias.

De acuerdo al ´comunicado 08´ con fecha 5 de junio y firmado por Méndez Tadeo, dirigido a ediles, directores, coordinadores, jefes de área, sindicatos, personal sindicalizado y de confianza, se integrarán a la ´Nueva Normalidad´ a partir del 12 de junio, por lo que el personal catalogado vulnerable hará trabajo en casa, mientras que las actividades no esenciales se realizarán con personal que no presenta estos problemas, aplicando medidas preventivas y de sana distancia.

"En esa reunión hubo 12 personas (nuestros jefes) los cuales están aquí en contacto con nosotros, por eso nos habíamos organizado para nadie venir a laborar, todo desde casa, pero RH del ayuntamiento vino y nos amenazado que si no veníamos nos van a despedir a todos cuando los ediles y el presidente están aislados... (Son) siete casos, dos sospechosos y cinco confirmados, no están aislados, son en RH y Presidencia", indicó la fuente.

SON RUMORES: JEFE DE PRENSA

Diario del Istmo se comunicó vía telefónica y What´s App con el jefe de prensa del Ayuntamiento de Minatitlán, Lázaro Domínguez, a quien por mensajes se explicó que era necesaria su versión respecto de las quejas e indicó que son rumores.

"La rumorología está en alta... Aquí en el Palacio Municipal se han adoptado las medidas que establece el protocolo sanitario. A través del doctor Álvaro Contreras, director de Salud, le ha hecho llegar a los directores a través de la capacitación correspondiente, las medidas sanitarias de rigor que se deben de implementar en todas las direcciones. Han sido muy severas las restricciones para el acceso al trabajo", respondió vía What´s App el funcionario municipal.

Respecto a los señalamientos contra Iván Méndez, el jefe de prensa expresó que éste ha sido severo con el cumplimiento de las reglas sanitarias hacia el personal, pese a que algunos trabajadores afirman lo contrario.

"Incluso el propio director de Recursos Humanos, Iván Méndez Tadeo, ha implementado severas medidas de control desde el acceso al palacio municipal y a la entrada de todas las oficinas dónde personal asignado a tales tareas verifican temperatura corporal y aplican gel antibacterial a todos los trabajadores...así como en todas las puertas se implementaron tapetes sanitizantes para desinfectar los zapatos de los trabajadores y contener la propagación del Covid-19", puntualizó Lázaro Domínguez.