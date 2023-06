Exige Noroña que exista transparencia financiera en contienda (+Video)

El diputado con licencia por el Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, insistió en que exigirá a los demás aspirantes de la contienda para elegir al próximo coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación, que expliquen por qué derrochan tanto dinero en espectaculares.

En su visita a Coatzacoalcos, anunció que mañana se dedicará a hacer una carta donde le pida a sus demás compañeros cómo han financiado su publicidad en que se promocionan durante estas elecciones internas.

"Si yo soy él que no traigo nada como me van a cuestionar, que voy a tener que explicar mi pobreza inexplicable, yo no traigo ningún espectacular", dijo a su llegada hacia el Hemiciclo de los Niños Héroes.

¿Quién ha gastado mas?

Cuestionado sobre quién ha gastado más dinero en este proceso, el petista respondió en que no entraría en ningún tipo de "golpeteo", por lo que se limitó a nombrar a algún personaje en particular.

"Yo les voy a pedir que hagamos público cada mes lo que hemos gastado y en qué lo hemos gastado, y me parece que hacia atrás debe estar también claro toda la publicidad que han hecho", comentó.

Fernández Noroña aseguró que en el puerto de Veracruz le "sabotearon" su asamblea informativa porque la alcaldesa panista Patricia Lobeira de Yunes le negó el auditorio donde realizaría su mitin.

Gerardo Fernández Noroña, aspirante del Partido del Trabajo a la Coordinación de la Defensa de la Transformación, aseguró que le va a ganar a Claudia Sheimbaum y a todos los aspirantes a ese nombramiento.

"Yo estoy aspirando a ganar y creo que están subestimando al pueblo, la gente está muy bien conmigo, no creo que las manifestaciones de cariño que recibo yo del pueblo, las tenga algún otro compañero.

No llegó puntual

Los simpatizantes de Noroña y militantes del PT de la región sur esperaron por más de dos horas al político para que iniciará su asamblea informativa dónde regalo decenas de ejemplares de su libro "La Casa Blanca".

"Las encuestas están, como decía el clásico, están cuchareadas, yo gano casi todos los sondeos en internet, que le llaman encuestas", afirmó.

Para finalizar, dijo que su objetivo es ser el sucesor de Andrés Manuel López Obrador y no tiene planes alternos.