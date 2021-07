No permitirán construcción de relleno sanitario en Chinameca

José Antonio Carmona Trolle señaló que mientras esté de alcalde , hará valer la postura de la ciudadanía de no permitir que en jurisdicción de este municipio se instale un relleno sanitario o nada que tenga que ver con basura .

El presidente municipal así respondió al ser cuestionado sobre las declaraciones del Procurador del Medio Ambiente en Veracruz, Sergio Rodríguez, quien mencionó a Chinameca como una de las propuestas para que reciba residuos sólidos urbanos y de manejo especial, de otros municipios de la zona sur.

Carmona Trolle señaló que el Gobierno Municipal que encabeza está en la misma postura, de no permitir el relleno sanitario. "Así que no vamos a recibir la basura de otros municipios, no porque así lo diga yo, sino porque ese es el sentir de la población y aquí se cumple lo que diga la ciudadanía, porque es para su bienestar", recalcó.

El alcalde dijo que el predio en donde se menciona para el relleno sanitario no tiene los permisos municipales ni los de construcción.

