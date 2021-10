No hay yacimiento de Petróleo en el ejido Benito Canales de Ixhuatlán

"La lluvia y el producto inyectado para la introducción de la tubería, generó la desinformación entre la comunidad, ya que con la lluvia el agua se fue acumulando en la tubería de pvc y al mezclarse con el diesel o aceite, este salió a flote, algunos vecinos de inmediato desinformaron a los reporteros, diciendo que se trataba de un derrame e hicieron venir a los reporteros sin indagar los motivos de esto" dijo Humberto Casarín Vázquez, encargado del cuidado del terreno.

Agregando el entrevistado, el personal de Petróleos Mexicanos llego al lugar se llevó una muestra del producto y hasta el día de hoy no ha dado a conocer los resultados, se le explico el proceso y ellos dijeron que los ductos no pasan por el terreno, y que no se trataba de ningún yacimiento de petróleo como se aseguraba, por esa razón no hay afectaciones a los mantos acuíferos o pozos artesianos.