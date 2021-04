No hay condiciones para que se retomen clases presenciales: SDTEV

El magisterio de nivel educativo medio-superior, pidió a las autoridades educativas se garantice la vacuna contra el Covid-19 para los docentes aunque no cuenten con la edad, para regresar a clases presenciales, así como se brinde mantenimiento a los planteles educativos que han estado fuera de servicio por más de un año.

"Nosotros como magisterio y en particular como Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación de Veracruz, sí estamos en la disposición de regresar a clases presenciales pero siempre y cuando se cumpla o se garantice que dentro de las escuelas tanto en su infraestructura, como en la dotación de material para poder tener sanitizadas las aulas, los espacios dentro de las escuelas este garantizado y lo más importante que el esquema de vacunación hacía los maestros este al 100% al momento en que se decida regresar a clases presenciales", declaró

Jorge Manuel Rodríguez Quintela, secretario particular del secretario general a nivel estatal del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SDTEV).

Mencionó que en el tema de vacunación, hasta la fecha, los docentes ya fueron incluidos en un registro a través de una plataforma en la que pusieron sus datos.

"Se supone que esa plataforma era para ya ir viendo esa cuestión de las vacunas y del procedimiento que se va a llevar a cabo", declaró.

Sin embargo, reconoció que hasta ahora no ha habido un maestro vacunado.

"Salvo aquellos que por edad ya se hayan vacunado pero la cuestión específica dentro del magisterio aquí en Coatzacoalcos Veracruz no se ha dado", señaló.

Asimismo, Rodríguez Quintela, insistió que es necesario que las autoridades educativas, hagan un análisis en caso de que se decida regresar a clases, ya que desde hace más de un año que las escuelas están cerradas.

"Desgraciadamente en el proceso de inscripciones aquello que no se tenía o querían que los padres de familia pagarán cuotas para el mantenimiento ahorita se va a venir ese problema porqué las escuelas no tienen recursos para poderle dar mantenimiento y las autoridades educativas no aportan una cantidad específica para reparar; y no hay condiciones, se tienen que hacer también sanitización permanentes en las escuelas", concluyó.