'No haremos casería de brujas, deberán asumir responsabilidad': Ricárdez Chong

"No haremos una cacería de brujas, pero si deberán asumir su responsabilidad quienes hayan tenido omisiones", expresó el alcalde electo del municipio de Moloacán Omar Ricárdez Chong.



El también líder petrolero, apuntó que cumplirán con todo el proceso de entrega a recepción y los lineamientos del Órgano de Fiscalización (ORFIS), para tener cuentas claras de los recursos municipales.



"Vamos a cumplir con lo que nos marca el órgano de fiscalización, recibir lo que es la administración de los tres años, nosotros no vamos en cacería de brujas, nosotros vamos de que cada quien tome su responsabilidad y que no nos quede a nosotros por no manifestar algo que pueda ser una omisión", dijo.



Reconoció que la pandemia provocó una inestabilidad financiera de los ayuntamientos, por lo que estiman que el 2022 sea un año muy difícil, sin embargo no dejarán de atender las necesidades de la población.



"Creo que viene un año muy difícil, yo entiendo que esta parte de la pandemia le pegó a todos los ayuntamientos, pero vamos a ser conscientes en eso, yo creo que lo que tenemos que hacer es avanzar en el camino de lo que requieran los ciudadanos de Moloacán", comentó.



Cuestionado de los adeudos que pudieran tener con la Comisión Federal de Electricidad, Racardez Chong expuso que hasta el momento desconocen si se tengan pasivos con la empresa, por lo que esperan que el gobierno saliente haya cumplido con los pagos.



"Desconozco si Moloacán ha caído en una situación de edad nos vamos a enterar apenas, yo espero que no sea tan grande la deuda que nos dejen, las administraciones pasadas que hemos recibido si hemos encontrado un sin número de pasivos, esperamos que cuando menos ahí nos dejen un poquito más libre", finalizó.