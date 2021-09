no_existe_estrategia_de_seguridad_en_coatzacoalcos:_amexme_

Durante este año se han registrado por lo menos seis ataques en diferentes negocios, sin que hasta se hayan reportado detenciones por estos casos.

"Creo que se necesita voluntad política y un programa específico de trabajo que dé cumplimiento para que podamos hacer nosotros que Veracruz vuelva a brillar alto", expresó la representante de esta cámara empresarial.

Sobre la reciente creación de un grupo dedicado a combatir la extorsión, exhortó a todos los ciudadanos para que no se queden callados si son víctimas de este delito, pero también deben de tomar sus precauciones.

"De manera personal yo perdí a una persona muy querida que fue extorsionada, pero cometió esa falta de no hacer la denuncia concreta, estás personas no juegan, cuando te extorsionan y no cooperas, realmente puedes perder la vida", manifestó la dirigente de Amexme-capitulo Coatzacoalcos.

Insistió en que la extorsión no es juego, si no es un delito que se castiga, por lo que las víctimas deben de ser fuertes para no permitir que esto siga ocurriendo en el país.

La unidad anti-extorsión está conformada por diferentes corporaciones policiacas y la Fiscalía General del Estado (FGE).