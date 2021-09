Ni su silla de ruedas le impidió a Plutarco recibir su segunda dosis

"Me pareció muy bien (la jornada)", expresó rápidamente a su salida el hombre de 48 años, quien a vuelta de rueda se dirigía a sus actividades cotidianas tras haberse vacunado.

NO HAY QUE BEBER NI ANTES NI DESPUÉS: BAJONERO

A su llegada al módulo, Gerardo Bajonero Saavedra, jefe de la Jurisdicción Sanitaria XI, recomendó a la población que está por vacunarse no ingerir bebidas alcohólicas ni antes ni después de la vacunación, para así evitar efectos adversos muy a pesar de las fiestas patrias, en especial para el siguiente grupo poblacional de los 18 a los 29 años.

"No se puede consumir alcohol... con 72 horas antes que no tengamos alcohol en la sangre y después de la vacunación es importante no consumir bebidas alcohólicas para permitirle al organismo hacer un proceso normal de reforzamiento de la inmunidad", señaló Bajonero Saavedra.