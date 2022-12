Investigan daños a la pista de tartán en el campo Rafael Hernández Ochoa

"Quisiera tener todos los elementos para tomar una decisión" declaró el alcalde Amado Cruz Malpica luego de la manifestación que realizó un grupo de atletas para exigir la destitución del Director de Deportes Ricardo Ordóñez.

Lo anterior, tras la polémica que generó el evento Calamar Fest, donde se exhibieron autos "tuneados" al interior del Estadio Rafael Hernández Ochoa y donde presuntamente dañaron la pista de tartán.

El presidente municipal negó que se haya generado algún daño a la pista de atletismo, pues aseguró que los vehículos estuvieron en la parte lateral del campo y que fue un tema que se "cuidó" debidamente.

"Hasta donde yo tengo noticias no, no estuvieron los vehículos sobre la pista de tartán, hasta donde yo tengo noticia, estuvieron en la parte lateral de la pista, obviamente me dicen que fue un tema que se cuidó, pero no quisiera adelantar ningún juicio, quisiera tener todos los elementos para tomar una decisión, hubieron elementos que generaron una reacción me parece de la opinión pública que no ve con satisfacción que se realicen ese tipo de espectáculos en instalaciones deportivas", comentó.

Cruz Malpica sostuvo que ya se realizan las investigaciones correspondientes, pero que lo más importante es que las instalaciones despóticas sean cuidadas entre toda la ciudadanía.

"Primero vamos a ver de qué se trata, vamos a ver a fondo qué sucedió y vamos a mantener informada a la opinión pública una vez que tengamos esclarecido el tema, lo importante es que las instalaciones deportivas sirvan para el destino a qué se refiere y tenemos que cuidar entre todos nuestras instalaciones deportivas", expresó.