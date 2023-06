Por venganza, al menos 15 mujeres fingieron ser violentadas por sus parejas en Coatzacoalcos

Con la intención de vengarse de sus ex parejas por haber terminado la relación, al menos 15 mujeres fingieron ser violentadas e incluso abusadas por sus esposos, interponiendo denuncias en su contra, para que se les finca alguna responsabilidad.

La directora del Instituto Municipal de la Mujer en Coatzacoalcos Rocío Espinoza Chevez, dijo que estos caso se presentaron a finales del 2022, por lo que lamentó que por este tipo de situaciones no se atiendan situaciones reales de maltrato.

Precisó que lo anterior lo descubren tras continuar con las diligencias correspondientes y es cuando se dan cuenta que todo resultó ser falso.

"Si nos ha tocado que quieren hacerle venganza a su pareja porque le han sido infiel o porque pues no se acata las reglas que quieren llevar en la casa o el matrimonio, nosotros les invitamos a que tomen terapia en el Instituto que realmente violencia como nos manifiestan pues no, son cuestiones diferentes de entendimiento entre pareja. Nosotros no seguimos el caso por lo que nos denuncian, pero nos damos cuenta si es verídico o no la historia que nos va contando y las invitamos a que tomen terapia", comentó.

La funcionaria, hizo un llamado a la población a hacer un uso adecuado de los servicios que brindan a las mujeres.

Insistió en que están atendiendo los casos en su nueva dirección, Lerdo 300 entre Carranza y Morelos frente a la escuela primaria artículo 123 en el centro de Coatzacoalcos, ahí todo se otorga de manera gratuita.

FELIPE GUZMÁN/ IMAGEN DEL GOLFO