Mujer popoluca busca por Morena, alcaldía de Soteapan

Una mujer emprendedora y sobre todo originaria y con dominio del dialecto popoluca y el español, presentó su registro oficial ante la Comisión Nacional de Elecciones del partido Morena, como aspirante a la precandidatura para la Presidencia municipal de este municipio serrano.

Fidelia Ramírez Gutiérrez es una mujer emprendedora y representativa de su pueblo indígena, quien participa activamente en el partido Movimiento de Regeneración Nacional desde 2018 y que conoce las necesidades de su pueblo.

La aspirante popoluca, que se siente comprometida con la máxima de "no robar, no mentir y no traicionar al pueblo", está pendiente de la encuesta del partido, esperando sea real y justa.