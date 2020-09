Morenart: accesorios artesanales hechos por manos porteñas

Con su arte huichol, Amanda Gabriela Fernández Moreno, busca preservar la cultura mexicana y el uso de accesorios artesanales.





A sus 20 años de edad, se ha convertido en toda una emprendedora, utilizando su creatividad para abrirse paso en el mundo de los negocios a través de su proyecto Morenart, con el que pretende recaudar fondos para costear su trámite de titulación.





Con sus talentosas manos elabora coloridos y vistosos collares, pulseras, aretes, anillos de chaquiras de cristal, entre otros accesorios.





"Utilizo hilo de pescar, de seda, el telar, las pinzas, cinta métrica, los colores es al gusto de las personas y diseños que creo en mi mente, a mi se me hace fantástico el arte Huichol, el ver como empezando con una chaquira puedes crear grandes cosas" dijo la joven.





Desde pequeña, Amanda Gabriela ha desarrollado este talento, mismo que heredó de su padre, a quien describió como un hombre creativo quien le enseñó la elaboración de algunas piezas.





"Cuando yo tenía ocho años mi papá empezó a elaborar aretitos y yo le ayudaba con la combinación de colores y me empezó a llamar la atención y los empecé a crear y a vender con mis amigos de la primaria", recordó.





Desde hace un año la joven a trabajado en su marca y diseños de estas piezas y pese a la pandemia del Covid-19 no ha bajado la guardia pues su meta es poder hacer envíos a diferentes partes de la república y generar ingresos para subsistir.





"Llegué a pensar que por la situación no iba a tener muchas ventas, pero fíjate que sí me ha ido bastante bien, las personas me han ayudado mucho y estoy muy agradecida", comentó.





Los costos de estos accesorios van desde los 35 pesos hasta los 300 pesos, dependiendo el tamaño, color o tipo del accesorio, incluyendo modelos tanto para hombres como mujeres.





Amanda Fernández dedica hasta ocho horas diarias a su negocio sin descuidar el sexto semestre de la licenciatura en Administración En Empresas Turistas.





Quienes deseen conocer más de su trabajo artesanal lo pueden hacer a través de su cuenta de Instagram: @morenart.mx y en Facebook como: Morenart.