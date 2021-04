Morena, el menos malo para Las Choapas: Renato Tronco

En medio de detenciones a varios candidatos de oposición, Renato Tronco Gómez anunció que no contenderá por ningún cargo público en Las Choapas, paradójicamente pidió el voto para el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al que consideró el partido menos malo, con lo que trascendería su renuncia a Todos por Veracruz.

"Hoy en conjunto con mi equipo de trabajo por muchas razones y motivos hemos decidido dar un paso a un costado porque creemos que bien aplica el dicho que no siempre es necesario tener la razón, que en ocasiones es mejor tener la paz por tal motivo nuestra decisión de no participar activamente en esta contienda electoral; pero como siempre lo he dicho vayan a votar; voten por el que quieran pero vayan a votar", menciona el mensaje en su fanpage.

Es preciso señalar que el mensaje se publicó el sábado, en el que afirma que su grupo denominado ´Tronquista´ tampoco participará en este proceso electoral; fue en diciembre cuando Tronco Gómez y Liliana Orantes se presentaron como delegados de Todos por Veracruz, partido por el cual el exdiputado local se registró en marzo como aspirante a la alcaldía de Las Choapas y por el que, al parecer, ya renunció.

"Debemos buscar al menos malo y en este caso creo que por lógica lo menos malo para Las Choapas es quien participará por las siglas de Morena; ya que considero que al estar en línea todos los órdenes de gobierno habrá mayores oportunidades de desarrollo e inversión para nuestro municipio, es en base a mis supuestos que consideró que Morena sería lo menos malo para nuestro municipio", señala Renato Tronco.

Las revelaciones de Renato Tronco ocurrieron a sólo un día de la detención del candidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Minatitlán, Nicolás Ruiz Roset.