Miss Nanchital Gabriela Molina lanza el Feet Challenge

A través de sus redes sociales Gabriela Molina, Miss Nanchital en 2019, originaria de Villa Allende, lanzó una dinámica para sus seguidores, con la finalidad de hacer conciencia para las personas con discapacidad.

"Esto es para que las personas semotiven a siempre querer salir adelante y no ver obstáculos en su camino", dijo.

El reto denominado Feet Challenge (desafío de pies) consiste en que todos los usuarios sin distinción de sexo y edad realicen alguna actividad sin utilizar las manos.

"Este consiste en enviarme un video donde las personas coman con sus pies, que es como yo diariamente me alimento, y de esta manera hagamos conciencia", expresó la joven.

A pocos días de haber lanzado esta invitación a través de su cuenta de Facebook, Gabriela Molina ha recibido aceptación de la población, quiénes ya se ha sumado a compartir sus videos en los que se les ve consumiendo sus alimentos ocupando sus pies, y mostrándo el grado de dificultad que esto conlleva.

En su mayoría son menores de edad los que sean sumado a esta iniciativa que promueve la inclusión de las personas con dificultad motriz o falta de alguna extremidad.

Es preciso mencionar que Gaby nació con una malformación congénita denominada Amelia Bilateral qué es la ausencia de ambos brazos sin embargo, esto no ha sido una limitante para que ella continué logrando sus sueños y poniendo el ejemplo en la sociedad a través de sus conferencias motivacionales y sus participaciones en certámenes de belleza y pasarelas de moda.

"Muchos me han escrito que no lo van a lograr, pero yo les digo que aún así lo intenten ya que la idea es es no rendirse ante las complicaciones de la vida", puntualizó.

Quienes deseen sumarse este reto pueden hacerlo a través de su página oficial Gabriela Molina.