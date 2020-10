Miriam convirtió su hobby de hacer trenzas africanas en fuente de empleos

Lo que inició como un hobby se convirtió en una fuente de empleo para Miriam Ramírez Girón, quien se dedica a la elaboración de trenzas africanas, emprendimiento que comenzó hace dos años.

Con sus talentosas manos y creatividad elabora trenzas de diferentes tamaños y colores, actividad con la que se gana la vida honestamente.

"Este look cada día se ponen más de moda y es que da un estilo único y permite que por un buen tiempo la mujeres y hombres no tengan que peinarse", expresó.

Durante la pandemia del Covid-19, Miriam ha sido del pequeño número de personas que no se han visto afectadas, o despedidas de su área laboral ya que su oficio le ha permitido subsistir, al ser constante y perseverante, colocándose en el gusto de las féminas porteñas.

¿En qué consisten este trabajo y como es el momento de elegir la extensión?

"Existen dos tipos de extensión, la sintética y económica y la kanelokan, una también sintética pero con aspecto mucho más natural. Obviamente las más caras son las de kanelokan", " La verdad no he sido afectada por la pandemia porque me la han solicitado mucho y lo único que les pido es que ocupen su cubrebocas y el uso de gel antibacterial, y atiendo dos o tres clientas", comentó

¿Cuánto tardas en hacer las trenzas africanas?

" El tiempo de hacer las trenzas varía según el largo que las quieras y cuánto cabello tienes. Si el cabello es muchísimo puede llevarse de seis o hasta 12 horas", resaltó.

¿Este negocio se volvió familiar?

Si, de hecho me ayuda mi hermana, y cuando la carga de trabajo es mucha sobretodo en diciembre, me ayudan también mis dos sobrinas" , dijo.

¿Cuánto duran las trenzas africanas?

Pueden durar hasta cuatro meses, dependiendo el cuidado, estás trenzada son super prácticas, no te tienes que poner tratamiento y pueden andar guapísimas por mucho tiempo", agregó.

¿Cuáles son los costos?

"Las trenzas dependen del material , las mas caras están en mil 500 pesos y es algo muy bonito porque todo el tiempo estás peinada y lucen mucho", comentó.

¿Qué mensaje le envías a todos los jóvenes emprendedores que estan empezando o se ven afectados por la pandemia?

" Yo les digo que se inventen un trabajo, que aprendan cosas nuevas y las pongan en práctica, al principio quizá es difícil pero hay que trabajar mucho" , reiteró.

Miriam, actualmente tiene 30 años y desdé pequeña se involucró en la creación de artesanías, talento que aprendió de su mamá quien desde los 11 años le compartió el gusto.

A través de su página de Facebook Mimi Trenzamelo ha dado a conocer su trabajo y talento mismo que ha tenido gran aceptación por parte de sus clientas.