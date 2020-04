Minatitleca narra desde Italia el drama que vive por el Coronavirus

Lorena Acosta Muñoz, es originaria de Minatitlán, Veracruz, pero vive Lombardía, provincia de Italia y a través de un video en redes sociales suplica a sus paisanos acatar las medidas higiénicas por el Coronavirus, enfermedad que en aquella zona ha cobrado la vida de 7 mil 200 personas del total de las 12

mil en toda Italia.

La mujer compartió que es muy triste lo que se vive en aquel lugar, seguir las noticias y ver como las cifras de muerte van aumentando, en una sola noche fallecieron 834, cuando en un inicio solo se dieron 2 o 3 muertes, jamás se hubieran imaginado que lo que pasaba en otros países alcanzaría a Italia.

Ahora que alcanzo a México esta pandemia, resaltó la importancia de seguir las reglas de higiene que nos indican, que de verdad se crea lo que ocurre, que se cuide de los ancianos, a los niños, a los jóvenes y a toda la población.

"Hay gente que a un no cree lo que está sucediendo, por eso estamos esforzandonos los mexicanos en Italia para informarles, para decirles que no les suceda lo que no sucedió aquí, que tomen en serio las medidas que se les indica, todo, todo lo que dicen es por su bien, últimamente se están escuchando niños de 12 años, de 16 años que se han enfermado y en 5 días mueren", dijo la mexicana.

Conto que llevan más de un mes sin salir de casa y pidió a todos que si salen a comprar la comida, sea una sola persona, que las clases se sigan en línea, que se entretengan con lecturas o juegos de mesa.

Y si por razones económicas no pueden hacerlo, sean tomadas todas las precauciones necesarias y ayuden a quienes no puedan salir, como voluntariado, una de las prácticas realizada en Italia.