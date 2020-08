Mimi Fuentes lanza su proyecto 'Vive tu Belleza Interna/Externa'

En medio de una crisis económica y desempleo a causa del Covid-19, Noemí Fuentes decidió emprender su propio negocio y volverse consultora de belleza independiente de una conocida marca de cosméticos.





Mimi Fuentes, como es conocida en el medio, antes de la cuarentena se dedicaba a dar conferencias compartiendo mensajes de amor y esperanza, hoy lo hace a través de su emprendimiento 'Vive tu BIBE' (Vive tu Belleza Interior y tu Belleza Exterior).





"Yo quiero que esas mujeres que están por ahí que se sientan bellas, que se sientan seguras, con ese potencial de que nosotras en medio de cualquier situación podemos emprender y ayudar a todas las mujeres, apoyándonos de todos los medios electrónicos que ayudan mucho a los a los emprendedores", expresó.





Desde la comodidad de su hogar, Mimi continúa compartiendo sus mensajes de amor y esperanza, colocando frases dedicadas a la mujer en las envolturas de sus productos.





"Al entregar el producto yo he tenido esa idea de ponerle un mensaje para recordarle a la mujer que ella es preciosa y que Dios la guiará en todo momento, que tenemos potencial y no hay que detenernos porque tenemos mucho que lograr ser. La idea no es que sólo sea una venta de productos sino que sea un asesoramiento y que llegue un mensaje a su corazón en estos momentos difíciles", reiteró la también madre de familia.





EMPEZAR ALGO DIFERENTE EN MEDIO DE TIEMPOS DIFÍCILES





Aunque para muchas personas iniciar un proyecto o emprender un negocio resulta difícil por las circunstancias económicas en la que atraviesa la ciudad, Noemí Fuentes decidió ver el lado bueno y aventurarse a este proyecto.





"Creo que hay muchas cosas que podemos hacer en medio de las dificultades con determinación, pasión y amor lo puedes lograr", resaltó.





- ¿Cómo realizas tu trabajo de ventas y consultorías?





"Hay una oportunidad, esta empresa te da el acceso para que muchas mujeres desde sus hogares puedan tener la oportunidad de colocar sus productos con sus amistades y se le hace llegar el producto hasta su casa bajo las medidas de higiene, hay muchos beneficios", dijo.





- ¿Cómo te pueden contactar las personas que deseen sumarse a este proyecto?





Las personas que deseen contactarme pueden hacerlo a través del número de teléfono 9211199852 o a través de mi página de Facebook Mimi Fuentes, ahí puedo compartirles una videoconferencia para explicarles con mucho gusto.





Gracias al apoyo de su familia, amigas y conocidas, Mimi ha tenido excelentes resultados en la venta de sus productos de belleza, ya que a través de los medios digitales le solicitan el producto y la asesoría de cómo utilizarlos.