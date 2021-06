Millonaria inversión en mantenimiento al puente Coatza 1, un desperdicio

"Al puente Coatzacoalcos 1 se le cambió la parrilla y sigue siendo la parrilla que no cumplió la especificación, pero además el puente no sólo es la parrilla, el puente es su integridad, recuerden que ustedes que en 2014 nos entregaron el puente reparado, pero desde entonces a la fecha no ha habido mantenimiento (mayor), vamos a volver a insistir que el puente no es libre de mantenimiento", subrayó Velasco Martel.

Es preciso mencionar que la sustitución de la parrilla, mencionada por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) como mantenimiento mayor comenzó el 9 de septiembre y finalizó el 13 de diciembre de 2020, obra ejecutada por un monto de 6 millones 899 mil 606 pesos con 37 centavos realiza por el Corporativo Industrial Santa Lucrecia, empresa local ganadora de la licitación.

"Hay que revisarlo de manera integral... el viento es salitroso, trae corrosión, el agua pues e un agua que contiene sales, hay que buscar que este puente tenga un mantenimiento preventivo, no puede olvidársele siete años y empezar, porque cuando se le dé mantenimiento va a pasar como cuando se le dio", indicó el presidente de la AIEVAC.

Desde 2014 pasaron seis años para realizar otro mantenimiento intensivo a la parrilla del Puente Coatzacoalcos 1, actualmente concesionado a la SIOP.

"Yo pasé el viernes y la realidad es que se ve que hay pedazos de parrillas que están otra vez dañados", puntualizó Claudio Velasco.

