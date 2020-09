Miedo al Covid y la inseguridad en Minatitlán; escasean médicos

Peregrinan en Minatitlán en busca de médicos particulares, pacientes y familiares van de consultorio en consultorio, pero se encuentran con que no hay servicio, profesionales de la medicina siguen paralizados, algunos por la contingencia que se vive, otros al parecer por la inseguridad.

"No hay consultas hasta nuevo aviso" o simplemente con cortinas cerradas es con lo que se topan quienes van con su enfermo buscando la atención particular de quienes por temor hacen un esfuerzo para no ir a parar a los hospitales considerados Covid.

Son contados los médicos generales, pediatras, oftalmólogos, cardiólogos entre otras especialidades quienes están laborando en Minatitlán y lo hacen bajo estrictas medidas de prevención, siempre y cuando sus pacientes no presenten enfermedades respiratorias porque no son recibidos.

Debe señalarse que no es solo el miedo al Coronavirus lo que ha ahuyentado a los galenos en Minatitlán, es también la delincuencia lo que está dejando sin atención a los enfermos, apenas el pasado mes de agosto la clínica 'Zenteno' cerró sus puertas después de haber sido baleada su fachada.

La situación de inseguridad ha obligado que otros doctores operen a discreción, cambiaron de instalaciones y solo atienden a personas de confianza, familias que han atendido por años.