Mesa de seguridad solo requería presencia de alcaldes

Aunque el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aclaró que en las mesas de seguridad son organizadas por el Estado y sólo incluyen a los presidentes municipales, dependiendo de los temas a tratar, la síndica única de Coatzacoalcos, Yazmín Martínez Irigoyen se dijo agraviada al no ser invitada, pese a que cuenta con la comisión de Seguridad y representa legalmente al municipio.

"(La mesa) también se integra a nivel estatal, el gobernador la preside, el secretario de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública, la fiscal, en este caso la encargada; y en algunas veces, cuando vamos a algún municipio, dependiendo se invita o no al presidente municipal", aclaró García Jiménez.

Martínez Irigoyen al no ser requerida en la reunión privada de la sala de Cabildo, calificó el acto como violencia de género, responsabilizando al alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo, pese a que la organización del encuentro corrió a cargo del Gobierno del Estado.

"No fui invitada, no me informaron nada, ya saben cómo se sigue comportante el presidente municipal... ésta es una muestra más de la violencia de género", señaló la síndica al responsabilizar también al secretario de Gobierno, Miguel Pintos, quien se encontraba en Minatitlán.

Pese a que la síndica tiene la comisión de Seguridad, la organización de las mesas de seguridad recae en el Gobierno Estatal, siendo la presencia de los presidentes municipales necesaria a petición del gobernador.

"No, no me invitaron", externó Yazmín Martínez, quien argumentó que su condición de mujer fue el impedimento para no permitirle el acceso a la Sala de Cabildo, pese a que la funcionaria conoce de antemano la organización de estos eventos, usando la bandera feminista sólo para desvirtuar las acciones de seguridad.