Me pronuncio por un equilibrio entre gobierno y Braskem: Amado

El diputado local por Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, se pronunció a favor de un diálogo entre Braskem-Idesa y el Gobierno Federal, para llegar a un acuerdo favorable, pues es un asunto mercantil que no debe afectar a los trabajadores de dicho complejo.

"El llamamiento, sería diputado Guízar, desde mi punto de vista, a que haya un diálogo, a que no haya, en principio, afectación a los trabajadores, porque no se está cerrando la empresa, es un problema mercantil entre el Gobierno de México, en todo caso, y la empresa Braskem-Idesa, ya que no tiene una repercusión directa, el llamamiento al que me sumaría es que no haya afectación a los trabajadores", señaló en tribuna el legislador local a su homólogo Gonzalo Guízar Valladares en torno a este tema.

El pasado 2 de diciembre el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) anunció la interrupción del suministro de gas natural para Braskem-Idesa, que es ajeno al contrato de envío de Etano a través de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Cruz Malpica también se dijo a favor de que exista un equilibrio para que al suministrar gas natural a Braskem-Idesa no se afecte el patrimonio nacional, pues ésta no es la única empresa en la zona industrial que padece por el desabasto de este insumo.

"Para que también se permita que haya márgenes de utilidad razonables en una empresa que le invierte al país... tengo una visión a que se está en una crisis profunda y en una bajada en el sur de Veracruz y en particular en Coatzacoalcos, yo creo que tenemos mucho por construir y que se está construyendo todos los días, creo que los proyectos más importantes de esta administración están precisamente en esa parte tan querida de nuestro estado y del país, que es el Istmo de Tehuantepec", señaló el diputado local.

Amado Cruz reconoció que si bien la pandemia complicó muchas situaciones en el país, los proyectos estratégicos de la Federación van a mantener un desarrollo sostenido, no sólo en el sur de Veracruz, sino en el sureste de la República Mexicana.

"El Proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un proyecto viable, en marcha, un proyecto que nos va a permitir a muchos cientos de miles de mexicanos en el sureste estar en mejores condiciones de vida para enfrentar las situaciones adversas que hemos tenido... comparto con usted un llamamiento sereno, no creo que seamos un tribunal de reparto de culpas", puntualizó.