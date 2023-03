Por amenazas, mayoría de solicitudes de refugio para extranjeros en Veracruz

Durante el primer trimestre del 2023, alrededor de cien migrantes que han llegado al albergue de la Diócesis de Coatzacoalcos, han solicitado la condición de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar)

El coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana, Joel Ireta Munguía dio a conocer que en el 2022 fueron 300 migrantes los que realizaron este trámite, aunque no todos culminaron el proceso, la mayoría decidió continuar su camino en busca de cruzar la frontera.

Expuso que son de Guatemala, El Salvador y principalmente de Honduras los que solicitan esta condición, ya sea por que sufrieron alguna situación de violencia durante su transito en México o porque vienen huyendo de su país por amenazas de muerte.

"Algunos deciden quedarse aquí en el albergue, otros van transitando hasta llegar a un lugar donde puedan estar más seguros, algunos desisten, algunos ya no completan el proceso, se regresan a su País, y bueno hay otros que si son persistentes y si culmina", refirió.

De acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), los migrantes tienen derecho de pedir protección en México como una persona refugiada.

"El trámite puede tardar entre 45 a 55 días hábiles, incluso podría tomar más tiempo, en primera instancia los interesados deben acercarse a personal de la Comar o acudir a las oficinas de regulación migratoria del Instituto Nacional de Migración para iniciar la solicitud", detalló.

Posteriormente el migrante deberá llenar un cuestionario explicando porque se salió de su país y los motivos por los que no puede regresar, en caso quede viajar acompañado, ese dato deberá ser especificado.

Para prueba de que se ha iniciado el proceso y no ser deportados, la Comar expide una constancia de trámite que solo será válida en el estado donde se inicia el procedimiento, incluso entre los requisitos que solicita para no suspender el proceso, es no abandonar el estado y acudir a firmar cuando lo soliciten.