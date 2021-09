Maricruz volvió a nacer; exige justicia y que caiga su agresor

"Ahorita me siento bien, tengo el apoyo de mi mamá, el apoyo de mis hermanos, abuelos y realmente yo me siento bien, no me siento sola ni mucho menos, estoy muy agradecida con toda esa gente que estuvo al pendiente de mi, que estuvo orando por mí, pues realmente a sus oraciones es que yo volví a nacer", expresó.

Fue el pasado 25 de julio cuando Maricruz recibió la brutal golpiza a manos de Cesar Giovanni, con quien ya no sostenía una relación sentimental, pero por temor de enfermar a su familia de Covid-19 se refugió en la casa del joven quien ya presentaba conductas agresivas.

"Solamente me acuerdo que le llegó una llamada, yo ni siquiera le reclame ni nada porque habíamos salido, llegando a la casa estaba esperando a que el abriera la puerta, él abrió la puerta y en ese momento me empezó a pegar, me tiró a la cama y de reojo nada más vi que fue por el martillo y ya de ahí como que se me bloqueo todo.

Yo creo que se quería ir a ver con otra muchacha, la verdad no lo sé, yo con él yo no estaba porque fuéramos pareja y así, yo no quería contagiar a mi familia, entonces yo hable con él dame chance, pero pues él no sé porque me pegó, cuando yo estaba con él, que éramos pareja me pegaba todo el tiempo, me humillaba", narró.

Por su parte la mamá de Maricruz, la señora Marilú López Ramón agradeció a dios y los médicos porque su hija está con vida, sin embargo exigió justicia para que se castigue al responsable, pues hasta el momento se encuentra prófugo de la justicia.

"Queremos que aparezca, que lo agarren y que caiga todo el peso de la ley la verdad contra él, porque no es justo lo que él le hizo a mi hija, la denuncia ella ya la fue a rectificar, y pues ahorita estamos en la espera de alguna noticia que nos digan que ya lo agarraron. Es un milagro que mi hija haya sobrevivido porque la verdad los doctores no me daban esperanza, pero gracias a Dios ya está bien", relató Marilú López Ramón, Mamá de Maricruz.

Debido al traumatismo craneoencefálico severo que presentó Maricruz, actualmente sufre de mareos y dolor de cabeza, por ello continúa en recuperación tanto física como psicológicamente.

La joven agredida hoy porta una peluca color castaño, ya que su cabello tuvo que ser cortado para que los médicos atendieras los golpes que recibió en la cabeza, pero esto no la desanima, sino todo lo contrario, le permite seguir luchando.

Maricruz quiere aprovechar esta oportunidad de vida para continuar trabajando y algún día comprar su casa, que es lo que tanto anhela.