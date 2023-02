Marchan en Coatzacoalcos por el Día Internacional del Condón

Con la finalidad de hacer conciencia de una sexualidad responsable, este lunes varias dependencias del Sector Salud y universidades participaron en la marcha por el Día Internacional del Condón.

De acuerdo con la directora de la Clínica-Hospital del ISSSTE, Esperanza De la Rosa Valencia, el uso del preservativo no sólo previene de embarazos no deseados, sino de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

La marcha comenzó en la avenida Universidad Veracruzana a la altura de la colonia Teresa Morales, en la que participó personal del ISSSTE, de la Jurisdicción Sanitaria XI, del Ayuntamiento de Coatzacoalcos y del Instituto Mexicano del Seguro Social.

A esta caminata se sumaron estudiantes de áreas de la salud pertenecientes a diversas universidades; en conjunto repartieron preservativos a las personas que encontraron a lo largo de este recorrido.

Día del condón

En el Día del Condón que se celebra este 13 de febrero, especialistas en salud sexual destacaron que el uso de preservativo es un acto de amor y de responsabilidad en el cuidado de la salud personal y de la pareja.

Se trata del método anticonceptivo más popular que, además de ayudar a la planificación familiar, previene infecciones de transmisión sexual, por lo que es una medida que permite tener una vida sexual plena, responsable, informada y consciente.

Los especialistas destacaron que la sexualidad es un tema que acompaña a todo ser humano a lo largo de su vida, por lo que destacaron la importancia de ejercerla plenamente de manera segura, responsable y divertida.