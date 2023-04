Sin pago y sin esperanza, trabajadores mantienen bloqueo en planta en sur de Veracruz

Por segundo día consecutivo, personal de CYDSA, mantiene el bloqueo al acceso de la planta derivado al incumplimiento del pago del salario devengado, los inconformes esta vez obligaron a los obreros bajarse de los autobuses

Entre gritos y abucheos, más de cincuenta hombres que se están manifestando a brazos caídos contra las empresas subcontratistas que trabajan en la construcción de una planta dentro de CYDSA, impidieron el acceso de vehículos.

Los inconformes detallaron que el representante de la empresa subcontratista "Caves Mangement", tiene un atraso de pago de dos semanas y no están dispuestos a seguir laborando en esas condiciones.

Un grupo de obreros mencionaron a Diario del Istmo, "Los diálogos no están sirviendo, quedaron de realizar el pago en veinticuatro horas y no se cumplió, quieren que trabajemos sin recibir el sueldo, no se debe, en casa, los niños piden comida, agua y si no hay dinero de donde se obtiene, trabajamos honradamente y los empresarios no lo consideran".

Posiblemente, ya no tendremos contratos por exhibirlos, aunque cambien de nombres a las empresas, algunos jefes ya fueron identificados por ex trabajadores de no pagarles, a tiempo hay atrasos de salarios y finiquitos.