Mantiene DIF Coatza atención a menores y adultos mayores

"Los adultos están siendo atendidos, también tenemos niños que están siendo atendidos, la señora presidenta está atendiendo a los adultos en sus casas a los que se les asiste con alimentos, las doctoras están haciendo brigadas para visitar los hogares de esos adultos que no se pueden mover", declaró.

Cuestionada sobre la operación de los asilos de ancianos, la entrevistada dijo que no podría abundar mucho en el tema pues aún se encuentran visitando las diferentes áreas del DIF, sin embargo aseguró que no pueden dejas "descobijado" algo tan importante como son los adultos mayores.

"Con el tema del asilo todavía no podría tocar, no les podría informar en estos momentos ya que no me han entregado oficialmente, sin embargo están atendido, no podemos dejar descobijados algo tan importante como son los adultos mayores. Sin embargo les puedo asegurar que todo está siendo atendido sin ningún problema hasta el momento, haremos todo lo que pertinente que está a nuestro alcance para dar continuidad, no podemos parar, al contrario, ahorita es cuando vamos a empezar a nuestro empuje total para ir bien y avanzar" dijo.

PRESENTAN FESTIVAL DEL DÍA DE REYES

Este miércoles fue presentado el Festival de Día de Reyes "Enero mes de los reyes del hogar" el cual se realizará del 6 al 9 de este mes, donde los pequeños podrán disfrutar de eventos culturales, teatro guiñol y sones jarochos, en donde se estiman que sean entregados más de 20 mil juguetes.

En conferencia de prensa realizada en salda de cabildo del ayuntamiento de Coatzacoalcos, se dieron a conocer las fechas y los horarios de las actividades en cuatro sedes diferentes a partir de las 15:30 horas.

Jueves 6 de enero en la colonia Nueva Calzada: Calle Emiliano Zapata entre Miguel de la Madrid y Miguel Alemán, el viernes 7 de enero en el Parque La Noria, sábado 8 en la explanada de la agencia municipal de Mundo Nuevo y el domingo 9 en el domo del parque Benito Juárez de Villa Allende.