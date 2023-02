En Coatzacoalcos, manada de coyotes ha crecido, afirma ambientalista

Ya sabemos que una pequeña manada de coyotes habitaba una duna a lado de la Universidad Veracruzana de Coatzacoalcos, sin embargo, aseguran ambientalistas que la manada ha crecido y que a pesar de que siguen en la ciudad, se han movido más al poniente tras la devastación de una duna con cobertura vegetal.

Homero Bennet, integrante del Comité de Vigilancia Ambiental Participativo, comentó que la nueva manada fue fotografiada, y que en ocasiones envían foto o video donde han sido captados los coyotes, hasta en Lomas de Barrillas.

También mencionó la importancia de conservar la biodiversidad, la cual garantiza una sanidad ambiental y que a su vez asegura la salud de la población, recordando que el coyote es control de plagas y un importante dispersor de semillas.

"Nos hemos olvidado pero los alimentos no salen del súper, salen de las zonas naturales o cultivadas. No hay recursos o proyectos destinados a esto, pero se requiere tener un seguimiento pues más sistematizado, cosa que no se hacen". comentó Juan Manuel Quintero Soto, biólogo.

Aunque no hay una cifra exacta de cuántos ejemplares existen en la ciudad por los avistamientos, se habla de aproximadamente 20 coyotes; entre machos, hembras y cachorros.