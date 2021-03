Madre de Silvia Jazmín, llega a pedirle justicia a AMLO por el asesinato de su hija

Silvia Alpuche, madre de Silvia Jazmín, quien fuera asesinada el año pasado, llegó hasta la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos para pedir al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que se haga justicia, pues a ocho meses de iniciado el proceso, la Fiscalía General del Estado no ha iniciado un juicio.

"Entre más me insulten, entren más me digan, más fortalezas me dan para seguir adelante... venimos a que nos escuche nuestro ciudadano presidente, sé que es una persona leal, honesta, con valores y principios... le traemos un oficio a él y a nuestro gobernador", señaló con lágrimas en los ojos Silvia Alpuche, quien acudió con bocina, micrófono y la foto de su hija, en espera de poder entregarle documentos del caso al gobernador y al presidente de la República Mexicana.

Silvia fue la primera en llegar a la portada principal de la Apicoat, desde antes de las 05:00 horas ella aguardaba con una fuerte voluntad, pues más allá del dolor, es más sus ganas de lograr justicia para su hija, quien en julio de 2020 no regresó con vida y fue hallada calcinada.

"¿Cómo es posible que a ocho meses de estar detenido Aldo ´N´ no puedan iniciar el juicio? Está detenida Andrea ´N´, por lo mismo... vengo con mucha fe y muchas esperanzas de ser escuchada", cuestionó la afligida madre, quien sólo clama justicia para su hija.

Silvia Alpuche añadió que la madre de Andrea ´N´ ha cuestionado en diversas ocasiones su dolor, calificando de falsas las lágrimas, no sólo en persona, sino en redes sociales.

"Mi llanto es sincero, mi dolor es sincero, ellos cada domingo ven a sus hijos, yo no veo a mi hija, entonces vengo para eso, quiero justicia para Silvia Jazmín, si la familia de ambos imputados dicen que son inocentes pues hasta el día de hoy no lo han probado, no los acusa Silvia Alpuche, sino la fiscalía... Las defensas de ambos imputados insisten y piden más tiempo para sus probanzas, quiero que nuestro presidente que como nuestro gobernador volteen a ver la carpeta de nuestra hija", puntualizó.