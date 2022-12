Mabel Cadena, la mujer ligada a Veracruz que llegó a Hollywood para triunfar

La actriz hollywoobudense Mabel Cadena llegó a Coatzacoalcos y destacó el papel que hoy en día ha tenido la mujer mexicana en cintas cinematográfica sin importar el tono de piel, pues afirmó que el talento les ha permitido participar en películas americanas.

En conferencia de prensa, dijo que los sueños se hacen realidad y muestra de ello es el papel que desarrollo dentro de la película Black Panther: Wakanda Forever como Namora y que hoy la mantiene como una de las actrices mexicanas más reconocidas.

"Lo más bonito es que después de tanto tiempo puede volver a tras y sentirte orgullosa de no haberte rendido, de seguir adelante, de construir las historias que construir y hoy tener el privilegio de contemplarla y seguir adelante para lo que viene", comentó.

La actriz originaria del estado de México, pero que por muchos años vivió en el municipio de Minatitlán Veracruz dijo sentirte orgullosa de sus raíces y de lo mucho que ha trabajado para alcanzar sus objetivos, sin favoritismos, ni relaciones con productores, pues sostuvo que su talento le ha abierto las puertas.

El desempeñar el papel de Namora, le permitió reconciliarse con ella misma, ser la superhéroe de su vida y de su propia historia, la cual va contando en cada uno de los papeles que ha desempeñado dentro del cine.

"La oportunidad de reconciliarme conmigo misma, de ser la propia superhéroe de mi historia, de no dejar pretextos sueltos, sino de decir que falta esto, hay que ir por esto e ir hacia adelante con todo y miedo", dijo.

Mabel Cadena llamó a las nuevas generaciones interesadas en la actuación a no rendirse, a ser constantes, ya que todo aquel que nace con este talento, tiene que explorarlo y enterarse de lleno a lo que le apasiona.

"Cada quien necesita diferentes cosas, pero alguna vez una persona me dijo que aveces uno es actriz porque no le queda de otra, porque el corazón está ahí, la pasión esta ahí, cuando la vocación está ahí, no te queda de otra más que volverte estratega, volverte activo, ir hacia adelante y buscar mil forma de como irte colando", expuso.

Mabel Cadena estará este jueves en la Villa Navideña donde tendrá la oportunidad de convivir con el público, sumándose a una noble causa que es la recolección de alimentos para animalitos de la calle.

La joven es una actriz mexicana de cine, teatro y televisión conocida por interpretar a Amada Díaz en la película El baile de los 41 (2020) del director David Pablos, Ramira en La diosa del asfalto (2020) de Julián Hernández Pérez, y a Tecuelhuetzin en la serie de televisión Hernán (2019). Hizo su debut en Hollywood interpretando a la superheroína Namora en la película de 2022, Black Panther: Wakanda Forever.