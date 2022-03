Locatarios del Solidaridad acusan represión y provocación

Cerca de las 10 de la mañana una cuadrilla de la oficina de Agua Potable acompañados por elementos de la Policía Municipal, intentaron "cortar" las líneas que alimentan al sector comercial.

Dado a qué el nutrido número de locatarios se percató de èsto, decidieron dialogar con los representantes municipales que se limitaron a decir que "cumplían órdenes", para después retirarse.

"Lo que estamos viendo es una forma de presionarnos para que nos salgamos, yo creo que no es la manera, prácticamente nos vienen a amedrentar para que la gente agarre miedo", declaró Refugio Joaquín Antele, presidente de la plazoleta Campesina.

El representante de vendedores especificó que en una mesa previa de diálogo con personal de Sedatu, se garantizó que el ayuntamiento no podría suspender ningún servicio básico; entre ellos destaca el uso de agua potable, alumbrado, recolección de basura y transporte público.

Contraste a los acuerdos, se dijeron sorprendidos por el intento cometido por representantes municipales.

"No están cumpliendo con lo acordado, ahorita seguimos en el mercado unos 200 comerciantes, somos más de la mitad que seguimos trabajando normal y no nos vamos a salir", añadió

Pusieron de manifiesto que dado a la incertidumbre que representa el proyecto con una inversión superior a los 80 millones destinados por Gobierno Federal, se niegan a aceptarlo y, piden que la voluntad de los comerciantes se respete.

"Vinieron trabajadores del ayuntamiento acompañados de patrullas, creo que no nos merecemos este trato porque estamos trabajando con esfuerzo y honestidad, y yo creo que no es justo nos hagan esto, lo peor es que vienen con policías y aquí no hay delincuentes. Nosotros pedimos el respeto que hemos brindado".

Es así como desde hace unos días, un bloque de comerciantes decidió acatar la recomendación de salida del inmueble, contrario al resto de locatarios que aseguran, van a defender con sus vidas el patrimonio construido a lo largo de 30 años por el temor que el nuevo mercado sea privatizado y pierdan sus espacios.