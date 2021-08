Llega otra embarcación de Pemex con tripulantes contagiados

Es preciso mencionar que en la programación semanal de buques de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos (Apicoat), el Buque Ignacio Allende aparece en el área de fondeo en espera de cargar fluidos petroleros en el Recinto Portuario de Pajaritos.

"Creo que fue el domingo pasado fue cuando los bajaron... ya están en cuarentena (con toda la tripulación), no sé en qué condiciones, pero eso ya lo ve directamente Sanidad Internacional, anteriormente decían que los de Pemex no dejaban subir a los de Sanidad... pero Pemex no dejaba porque ellos tienen sus propios protocolos y ahora miren los resultados", mencionó la fuente.

El buque Ignacio Allende llegó a Coatzacoalcos procedente de puerto Progreso, Yucatán; de haber desembarcado en Pajaritos habría atracado en el Muelle 5 de dicha terminal marítima de Pemex.

Apenas en julio pasado el barco Centenario pasó por la misma situación, del que fueron bajados 12 de sus tripulantes para ser trasladados al Hospital Regional de Pemex, ubicado en Minatitlán, de los cuales uno falleció por Covid-19.