´Les sembraron droga a mi familia´: Saul Wade

A mi madre Reyna Isabel L. y a su hermana, del mismo nombre, le sembraron drogas durante el cateo realizado en Lomas de Angelópolis derivado del cual fueron detenidas.

Así lo escribe Saúl Wade León, en su derecho de réplica en su Facebook y dirigido a los medios acusando a la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto (Fisdai) de haber incriminado y violando sus derechos humanos a sus familiares.

Saúl Wade, señala que la detención de su madre y su hermana, (ellas), se encontraban en Lomas de Angelópolis debido a que iban a recibir una casa que se había mandado construir.

"Al momento del cateo se encontraban en el domicilio mi hermana, mi madre, su chofer, el arquitecto dueño de la compañía, otro arquitecto y la persona que hizo la cocina. Mi hermana le aviso a mi padre (Jorge Wade González) mediante una llamada telefónica que iban hacer un cateo, y él respondió que, si traían la orden pues que pasaran, pero desde que entraron los elementos de la fiscalía, encañonaron e hincaron a todos" (sic).

Explica que las drogas por las que ahora las acusan, junto con su chofer de nombre Eduardo, de posesión de estupefacientes con fines de comercio, fueron localizadas en un clóset que debería de estar vacío pues la casa está deshabitada.

"Desde el inicio del cateo fueron incomunicados (violando sus derechos humanos). La fiscalía, sin hacerse acompañar de los propietarios subieron a la segunda planta y se pasearon por la casa, después bajaron y ahora si le pidieron a mi hermana y mi mama que los acompañaran y casualmente en uno de los closets vacíos (les recuerdo que la casa no esta habitada) encuentran según droga que ellos (los de la fiscalía) sembraron" (sic).

"No quiero pensar que el tema sea político, pues la audiencia inicial ante el juez de control se llevó a cabo el día lunes y, como dicen los abogados "suponiendo sin conceder que sea cierto" la cantidad de los supuestos estupefacientes que no llega a 10 gr. fuera de ellos no alcanzaría para que los retuvieran (...) Los que conocen a mi madre y a mi hermana, pues saben que económicamente no tenemos la necesidad de meternos en esas cochinadas" (sic).

Se espera la audiencia el juez y dictamine si hay elementos para que el proceso a Reyna Isabel L. y su hija.