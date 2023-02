Les salió el tiro por la culata: Amado Cruz Malpica sobre caso Nahle (Video)

"Les salió el tiro por la culata" dijo el alcalde Amado Cruz Malpica a quienes quisieron dañar políticamente a la Secretaria de Energía Rocio Nahle García, al presentar una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar la modificación constitucional conocida como "Ley Nahle".

El edil morenista, expuso que la aspirante a la gubernatura del estado de Veracruz salió "librada" y "fortalecida" de este proceso mal intencionado por partidos políticos que están bien identificados y que seguirán esforzándose toda vez que están mal y van a seguir "muy mal".

"Yo creo que quienes presentaron la controversia, lo hicieron con la intención de dañar políticamente, pero me parece que les salió el tiro por la culata, salió muy fortalecida de este tramo y desde luego que fueron partidos políticos bien identificados, además es parte de su función, tiene que seguir esforzándose, porque están muy mal y van a seguir muy mal" expresó.

Cruz Malpica opinó a título personal, que su "amiga" la ministra de energía Rocío Nahle aparecerá en las boletas electorales del 2024 como candidata a la gubernatura y sin duda será la próxima gobernadora de Veracruz.

"Voy a hablar rigurosamente a título personal, por su puesto que mi amiga la ingeniero Rocío Nahle, mi deseo personal, es que sea candidata a gobernadora, creo que va a ser candidata a gobernadora, creo que va a aparecer en la boleta y creo que va a ser electa a gobernadora, todo lo demás me parece que es una intención política, que comienza desde el nombre, en principio no hay ninguna Ley Nahle, porque no fue una ley, fue la constitución, así que habría que iniciar por ahí", detalló.

Comentó que la modificación constitucional no tuvo ninguna intención electoral, pues solo presentó un problema de planteamiento, que los adversarios políticos han utilizado para hacer un "drama" donde no lo hay.

"En segundo lugar, no tuvo ninguna intención electoral, un problema de planteamiento y de ensanchamiento de los derechos humanos en materia de la calidad de Veracruzano, que los adversarios políticos han usado para hacer un drama donde no lo hay y sobre todo para dañar el prestigio y la expectativa electoral de quien estoy seguro que gobernará veracruz a partir del año 2024", finalizó.