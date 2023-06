Deploran abogados que CGJ convierta a Veracruz en estado de venganza y linchamiento

Integrantes de la Alianza de Abogados en Coatzacoalcos llamaron al gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez apegarse a los principios de legalidad, pues no pueden vivir en un estado de venganza y linchamiento político.

Lo anterior, tras la detención de la jueza Angélica Sánchez Hernández, quien fue trasladada al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pacho Viejo, luego de ser aprehendida en la Ciudad de México por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias.

"Realmente es anómalo lo que está haciendo el gobernador y su presidenta del tribunal. Hacemos el llamado que el señor gobernado se apegue a los principios de legalidad, no podemos vivir en un estado de venganza, no podemos vivir en un estado de linchamiento, por el simple hecho que no comparto contigo la decisión de gobernar", declaró Marco Antonio Madrazo Carrion Presidente de la Alianza de Abogados en Coatzacoalcos.

El entrevistado dijo que tipo de acciones no pueden seguir pasando en Veracruz, ya que no se puede detener a una persona por capricho o invéntales delitos, por el simple hecho de no simpatizar políticamente.

"Esto ya no puede seguir pasando, vivimos en un estado de derecho y no se puede aprehender por capricho, inventar delitos, eso se hacía en la era arcaica, prehistórica, en el siglo XXI no se pueden hacer este tipo de acciones en contra de la ciudadanía", comentó.

Lamentó que el gobernador sea una persona "vengativa" que crea que con "garrote" en mano, se puede ejercer la ley en Veracruz, violentando el estado de derecho y desatando una persecución en contra de sus detractores.

"Las personas que no están de acuerdo o que no comparten, el criterio, supuestamente legal del señor gobernador, él toma una decisión vengativa, con la finalidad de hacerle entender, que con garrote en mano se puede ejercer la ley y eso no puede suceder en Veracruz" apuntó.