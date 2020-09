La señora Mayanin vive bajo el maltrato de sus hijas, denuncia

La ciudadana Mayanin Muñoz Sanderman de 67 años de edad, denunció públicamente ser víctima de violencia física y psicológica por parte de sus propias hijas, por lo que solicitó la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

La dama indicó que desde hace dos años interpuso una denuncia en la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos en contra de Rosario 'N' y Virginia 'N' por maltrato familiar, sin embargo, las autoridades han hecho caso omiso.

"No hay respuesta hasta ahorita, ya llevo dos años con esto, me mandaron con una psicóloga y no me han ayudado a que se salgan de mi casa que está a mi nombre, estoy viviendo un infierno", dijo.

Detalló que ambas mujeres la agreden físicamente por lo que se vio en la necesidad de dejar su propia vivienda e irse a vivir con su hija menor.

"Me tuve que salir de mi propia casa, me hacían la vida imposible, ellas se sienten dueñas de mi casa, ahora vivo en el mismo terreno pero en casa de mi hija menor", comentó.

Agregó que las hijas viven en el mismo terreno en casas diferentes, no obstante, quieren quedarse con la vivienda que le heredó su esposo fallecido.

Indicó que hasta su nieta de 27 años la maltrata e incluso le ha robado, roto y escondido sus pertenencias.

"Ellas no respetan mis cosas, me las hacen pasar como perdidas, me están haciendo maldades, me insultanm mojan los pisos y apagan las luces para que me caiga", expresó.

Ante este panorama y desesperada, solicitó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a las autoridades correspondientes su intervención en el caso para que sus dos hijas se salgan del terreno y ella pueda regresar a su casa.

"Lo único que deseo es poder pasar mi vejez tranquila y estar en mi casa, casa que me dejó mi esposo antes de fallecer y que ellas se quieren quedar aún yo estando viva", finalizó.