Delincuentes robaron piezas a carros en el estacionamiento de Plaza en Coatzacoalcos

Delincuentes robaron el catalizador de una camioneta que se encontraba estacionada en el aparcamiento de Plaza Fórum en Coatzacoalcos, la noche del lunes.

Él, propietario de la unidad, denunció estos hechos mediante las redes sociales donde señaló que la empresa de vigilar el estacionamiento de dicha plaza comercial no se quiso hacer responsable, ya que el vigilante en turno señaló no haberse dado cuenta de lo ocurrido.

" Hola buenas noches me gustaría denunciar que en fórum Coatzacoalcos, están robando piezas de autos, fuimos al cine y no tardamos ni una hora, cuando regresamos al auto descubrimos que se llevaron piezas del auto y la seguridad del lugar no se quiere hacer responsable, cortaron la pieza con segueta el catalizador del auto" se puede leer en la publicación.

Este tipo de situaciones se han venido registrando desde hace varios meses en el estacionamiento de este centro comercial ubicado en avenida Universidad esquina con Javier Anaya Villazón.

Lugar donde los hampones roban las piezas de distintos vehículos, presuntamente para comercializarlas en el tianguis o a través de las redes sociales, es preciso señalar que las piezas robadas tiene un valor de más de 30 mil pesos en precio de agencia, y de segunda mano en más de 10 mil pesos.

Varias de las personas que han resultado afectadas han hecho las denuncias a través de redes sociales, donde señalan que a pesar de pagar un boleto en la entrada del estacionamiento, no es válido para que la empresa de seguridad responsable por este tipo de situaciones, y deja sólos y al desamparo del hampa a los ciudadanos que acuden a dicho centro comercial.

Preciso señalar que en este aparcamiento de manera aleatoria una patrulla de la Policía Estatal, es la encargada de también realizar rondines por todo este sector; sin embargo, al momento que los delincuentes llevan a cabo los robos ninguna autoridad se percata de dicha situación teniendo la oportunidad de huir tranquilamente.