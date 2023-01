La fiebre ARMY llega a cines de Mina y Coatza

Coatzacoalcos y Minatitlán fueron parte de la euforia del grupo de K-POP ´BTS´: las filas abarrotaron dos salas de cine para la preventa de la película del concierto ´Yet to come in cinemas´ que se verá en vivo el 1 de febrero.

La preventa se anunció para las 18:00 horas de este 10 de enero, pero no sólo fue en México, sino en varios países de Latinoamérica: Chile, Colombia y Brasil, sólo por citar algunos.

En el caso de Coatzacoalcos y Minatitlán, los lugares donde se dio la preventa corresponden a la cadena Cinépolis, pero de acuerdo a redes sociales hubo quienes llegaron a hacer fila desde las 14:00 horas.

CONCIERTO GRABADO

´Yet to come in cinemas´ es una reedición del concierto de 195 minutos hecho en Busan en 2022; BTS es un grupo surcoreano de pop.

El costo para ver la película del concierto de la denominada comunidad ARMY es de aproximadamente 300 pesos, aunque ésta no es la primera vez que se transmite por cine un evento de esta banda, ya ocurrió en febrero de 2022.

Otras de las fechas disponibles para este concierto son del 2 al 4 de febrero.

En el caso de Coatzacoalcos, la venta se realizó en el Cinépolis de Plaza Acaya, cuya página de Facebook suma, hasta el momento de redactar la nota, 4 mil 165 comentarios, 57 compartidas y 439 reacciones; la euforia de las fans fue tal, que el lugar se llenó con la fila.

Dicho concierto cobra relevancia, pues fue el último realizado por BTS, pues debido a que actualmente realizan su servicio militar, se reunirán hasta el 2025.

