Francisco Eusebio, un periodista que porta los hábitos tras sobrevivir a secuestro y tortura en Veracruz

En el año 2022 el periodista Francisco Eusebio Hernández Elvira, vivió una de las peores experiencias, al ser víctima de secuestro, cuando se encontraba trabajando en una radio comunitaria en Nopaltepec en el municipio de Cosamaloapan, tres días después fue liberado al ser presuntamente confundido por sus captores.

La lamentable experiencia que vivió el comunicador, ocurrió el 20 de noviembre del 2022, ya que sus captores le exigían les entregara armas y drogas, ya que presuntamente lo confundieron con un narcotraficante.

Nunca perdió la fe

Francisco Hernández, narró que durante su secuestro le pidió a Dios una nueva oportunidad para volverse a reunir con su familia y fuerza para salir de esa situación donde fue víctima de violencia psicológica, físicas y tortura.

"Me encomendé a Dios, soy una persona que viene de una familia muy religiosa y le ofrecí a Dios, que, si lograba, salir con vida de esa situación donde me encontraba iba a utilizar los hábitos del monasterio de San Benito, hasta la fecha que se celebra el santo que es el 11 de julio, un periodo de 9 meses es que estoy portando al hábito.

Tuve que regresar a la vida monástica, para poder retomar las fuerzas, porque fui víctima de golpes, violencia psicológica, insultos estuve amarrado a una silla, amordazado, por quienes me tuvieron privado de mi libertad", señaló Hernández Elvira es presidente del club de periodistas de México Delegación Ciudad Isla.

Lo confundieron

El comunicador cuenta con una trayectoria periodística de 23 años, relató que cuando fue secuestrado se encontraba en la radio comunitaria donde trabajaba, recordó que duró tres días privado de su libertad, aunque para él significó muchísimo más tiempo.

"Desafortunadamente en el mes de noviembre fui víctima de un secuestro y en el que bueno pues lamentablemente eso de una u otra manera frena mis trabajos periodísticos, fueron tres días a mí me secuestran el 20 de noviembre y fue liberado la madrugada del 23.

Y como todo secuestro fue una situación difícil, complicada me sacan del trabajo en la misma estación de radio ahí mismo había una recámara en la que vivía y pues bueno me sacan de ahí, me llevan con ellos.

Me pedían que entregara las drogas y las armas mi respuesta era que pues no tenía nada de eso y me preguntaban que me dedicaba le decía que los medios de comunicación, me preguntaban que hacían les dije que trabajaba en la radio, cosas como esas y después de un interrogatorio me liberaron, relató.

Cumplió su promesa

Asimismo, indicó que tras su liberación llevó a cabo la promesa que le hizo a Dios, que consistiría en portar los hábitos del monasterio de San Benito, durante nueve meses, en llevar una sotana y una capucha de moje de color negro.

También reconocido que recibió el apoyo de la Comisión Estatal de Protección a Periodistas, ya que pudo recibir el tratamiento de terapias psicológica y físicas, ya que no podía caminar adecuadamente.

Como una terapia para salir adelante empezó a escribir un nuevo libro es como nace un libro que ahora se llama Be ri sit., que significa en el principio, asimismo señaló que ya el próximo 11 julio concluye su promesa, y se realizará una ceremonia para el retiro de los hábitos.

Aprendizaje

El pasado 7 de junio fue galardonado con el permio estatal de periodismo por su trayectoria y experiencia durante 23 años, que fue reconocido en la ciudad de Xalapa a casi nueve meses de este suceso el comunicador ha iniciado con reincorporarse a sus actividades periodísticas.

"Llegará noviembre y no puedo evitar recordar esta situación, pero ya no puedo pensar en el por qué me paso, sino en el para qué, y que aprendizaje dejó en mi vida.

Poco a poco voy reincorporándome a mis actividades periodísticas, poco a poco iré retomando mis actividades, no me puedo quedar encerrado, trabajar y salir a buscar el sustento y debemos de ser muy cuidadosos al ejercer esta profesión, finalizó.