Jubilados sin impedimentos para encabezar el STPRM

Un nuevo revés se aproxima para los caciques del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), ya que cinco artículos de la Ley Federal de Trabajo (LFT) aclaran que los jubilados pueden contender por la Secretaría General nacional y de sus secciones, ya que éstos no terminaron su relación laboral con Petróleos Mexicanos (Pemex).

Fue este martes cuando José Salud Ramón Magaña, trabajador jubilado de Pemex, sostuvo un encuentro con varios miembros de secciones sindicales de Pemex en el sur de Veracruz, identificados como Petroleros Unidos en Democracia (Puedem) para explicarles que hay posibilidad de dignificar y transformar al STPRM, sin dejar de lado la responsabilidad social que caracterizó por años a este sindicato.

"Los estatutos viejos sí (permiten participar), pero los que pusieron estos sinvergüenzas no; los estatutos del 92 nos permiten participar, y es que debemos de ver que el jubilado no es chatarra, es mentira, ahí está el conocimiento, ahí está la mano de obra, porque fueron capacitados, pero ahorita no ha habido capacitación desde el 89 para el trabajador, el IMP está abandonado, eso lo tenemos que reactivar porque hay muchos jóvenes que son ingenieros petroleros, ingenieros industriales, ingenieros eléctricos", externó Ramón Magaña.

A su encuentro, a sana distancia, en Nanchital, el trabajador jubilado, procedente de Villahermosa, indicó que su proyecto se centra en cambiar la visión hacia el STPRM, por lo que pidió a los sindicalizados no temer en alzar la voz y exigir sus derechos, incluso, prometió retomar las acciones de responsabilidad social de antaño.

"Se van a hacer cosas, ya no es que se van a pensar, sino que se van a hacer... se va a hacer todo honrado, como se hacía antes, como cuando estuve representando a la (Sección) 31 en Tabasco, se van a hacer parques nuevamente, se van a descentralizar los hospitales de los petroleros... todo eso lo tenemos que modificar, no lo hacían porque tenían el fin de destruir, ahora venimos con el fin de construir e ir

modernizando las cosas.

"No soy un joven, pero sí me acuerdo de muchas cosas que se dejaron de hacer y se hundió esto, porque los mismos, se encargaron de negarle a la sociedad civil lo que le corresponde, el sindicato petrolero antes hacía parques, iglesias, donábamos terrenos para preparatorias, hacíamos centros de salud, pavimentábamos calles, eso era el apoyo para la sociedad civil sin descuidar al trabajador petrolero", externó.

Y es que en los artículos 356, 360, 364, 365, 366 y 369 no se especifica que los trabajadores jubilados dejan de ser parte de los sindicatos al ya no encontrarse activos en la empresa, pues para permanecer como miembro no es requisito ser empleado en funciones, esto sólo ocurriría al terminar la relación laboral con la empresa, es decir, por renuncia o despido.

De igual manera, José Salud Ramón Magaña se respaldó en tanto en la contradicción de tesis 59/96 como en la tesis de jurisprudencia 26/97, ambas del 13 de junio de 1997, para sustentar que un jubilado no tiene impedimentos legales, ya que tiene derecho a votar y ser votado, algo que los nueve aspirantes que se presentan a nivel nacional para participar en la contienda por la Secretaría General del STPRM no han dicho, o quizá, desconozcan.