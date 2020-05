Joven madre en crisis por pandemia; pide apoyo

Flor Itzel Hernández Marbella, solicitó el apoyo de la ciudadanía de Coatzacoalcos para alimentar a su bebé de 9 meses.

"Ahorita no tengo nada para comer, me habían regalado huevos y plátanos pero no tengo ni gas para cocinar", comentó.

A sus 19 años de edad atraviesa una de las situaciones económicas más difíciles pues no tiene recursos para comprar leche ni pañales para su hijo.

Esta crisis la tiene que enfrentar sola, ya que su esposo hace seis meses viajó a Ciudad Juárez en busca de una oportunidad laboral pero con la contingencia no ha podido conseguir empleo.

"Mi esposo se fue hace seis meses pero no ha podido conseguir empleo y más con esta contingencia, él también la está pasando muy mal", añadió.

Los padres de la joven también son de escasos recursos, su papá es albañil y su madre empleada doméstica quienes también se encuentran sin laboral a causa de la cuarentena.

Actualmente vive en una casa de alquiler, donde no ha podido pagar la renta, situación que también le preocupa pues no tiene a dónde ir.

Duerme en una hamaca y sus únicas pertenecías es un ventilador, una mesita y su ropa.

Desesperada hizo un llamado a todas las personas que deseen contribuir con despensa, ropa para bebé, pañales y leche ya que su preocupación es conseguir alimento para su pequeño.

"Por favor quienes desean apoyarme se los voy agradecer de corazón, no les pido dinero solo despensa", finalizó.

Quienes deseen contribuir pueden comunicarse al número 9212526617.