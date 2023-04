Jaraneros comparten el amor por la música; se alistan para tocar en 'pachanga' (+Video)

En un día normal, David, Alex y Antonio de Jesús, llaman la atención en el Parque Independencia, y es que el trío de jaraneros se prepara para tocar en una fiesta de 15 años, en donde se ganarán unos pesos para el gasto familiar.

David lleva 20 años tocando son jarocho, él toca la jarana, su hermano Alex el arpa y Antonio el violín, aseguran ser músicos empíricos, los tres viven en Coatzacoalcos y comparten el amor por la música.

David es músico empírico, toca en restaurantes sones jarochos junto con su hermano, de ahí sacan para vivir.

DESDE PEQUEÑO APRENDIÓ

David López Medinilla, originario del valle del Uxpanapa, aprendió a tocar la guitarra, ya un poco grande, 15, 16 años más o menos, dice.

"Empecé a tocar la guitarra, a mi papá le gustaba mucho la música de mariachi, de tríos, hasta perteneció a un grupo en Tuxtepec, Oaxaca, pero curiosamente no aprendí con él, aprendí en la secundaria, en la prepa, mi hermano menor empezó a tocar primero, yo cantaba, él empezó a los cinco años a tocar, desde siempre me he dedicado a la música, tocó en restaurantes o en cualquier evento, somos músicos de alquiler", aseguró.

En el 99 o 200, empezó a tocar, llegó a Minatitlán y empezó a conocer más de lleno la música, antes en el 98 en Agua Dulce aprendió sobre el arpa, sones jarochos.

SE ALISTAN PARA FIESTA

Ahora tienen una fiesta para la cual les pidieron sones huastecos con cuatro elementos, por eso contactó a Antonio de Jesús, por medio de otro colega que es maestro de danza, llevan un arpa, un violín y dos jaranas, una de ellas la que David toca.

Se trata de una jarana tercera popoluca de ocho cuerdas, de brazo corto, que ahora se hacen de brazo largo con doce divisiones.

David es muy conocido en esta ciudad donde radica, es músico de toda la vida y lleva 20 años de jaranero.

Antonio de Jesús, fue invitado a participar en la tocada de 15 años, él toca el violín.

ANTONIO RETOMÓ EL VIOLÍN

Antonio de Jesús Carrillo Álvarez, toca el violín, empezó aprendiendo a tocar la guitarra a los 13 años, ahora trabaja en una pastelería, se dedica a la venta, toca el violín desde hace unos seis años, lo dejó porque perdió su instrumento, ahora lo retoma.

Complementar el son jarocho con el huasteco, es complejo, el son huasteco es un género complicado al igual que el jarocho, y al añadir el arpa, hay que ir paso a paso, por ello están ensayando, puesto que será la primera vez que toquen juntos.

Su abuelo también toca el violín y toca instrumentos folclóricos en Tabasco, le dio algunas pautas y compró cancioneros.

Asegura que tiene un poco de noción de partituras, aunque al igual que David y Alex, es un músico empírico.

ALEX EMPEZÓ TOCANDO LA GUITARRA

Alex, hermano de David, fue el primero que empezó a tocar la guitarra, el arpa tiene unos 12 años que aprendió a ejecutarla.

Aprendió con músicos de mayor edad, la velocidad con que se toca hace difícil su aprendizaje, hace años se ganó su entrada a una institución que tenía Pemex y se llamaba CIFA en Agua Dulce.

Le enseñaron posiciones por tono de figura de la guitarra, a ese lugar solamente ingresaban hijos de petroleros con ficha, un amigo le prestó su ficha para entrar, porque le vio talento y ganas de aprender, las notas que desarrolla el arpa son 36 acordes, el instrumento más completo es la guitarra, pero se puede aprender cualquier instrumento, afirma.

CANCIÓN PARA AMLO

En Cuauhtemoczín, al otro lado de Agua Dulce, le compusieron una canción al actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando andaba en campaña para gobernador del estado de Tabasco.

"Bienvenido señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, el pueblo te recibe con respeto y con honor, por ser nuestro candidato abrigamos la esperanza que, al llegar las elecciones, en nosotros tenga confianza", dice parte de la canción.

Esto fue en el año 93 o 94, no recuerda bien, pero lo acompañaban junto con su abuelo que todavía vivía, en sus recorridos de campaña entre campesinos y pescadores.

Alex y su hermano son originarios del poblado 11 y de ahí se pasaron al poblado 10 donde está la cabecera municipal del Valle del Uxpanapa, ambos viven en esta ciudad de Coatzacoalcos Veracruz.

¿Dónde contactarlos?

Para cualquier tipo de evento, como cumpleaños, bautizos, serenatas, pedidas de mano, bodas, etc., se puede contratar los servicios de estos músicos al 921 298 5121 con David.