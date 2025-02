Janeth, víctima de intento de feminicidio en Coatzacoalcos, exige pena máxima para su agresor

El 14 de marzo de 2021, Janeth Francisco López vería su vida cambiar de forma traumática, luego de ser víctima del delito de feminicidio en grado de tentativa en Coatzacoalcos, a manos de Elvis Alexis ´N´, con quien se había unido en matrimonio un mes atrás.

El incidente dejó a Janeth con secuelas de por vida, luego de que su agresor la golpeara, estrangulara, apuñalara y atropellara. "Mi rodilla la dejó completamente destrozada, tibia desprendida, daños en el hígado y pulmón", dijo previo a la audiencia de apertura de juicio contra su agresor este miércoles.

Previo a la audiencia de la mañana de este miércoles en la Unidad Integral de Procuración de Justicia, donde un juez determinará su sentencia, familiares y amigos de Janeth, así como colectivos feministas, acudieron para exigir justicia y que el agresor reciba todo el peso de la ley.

La joven víctima pidió la pena máxima para Alexis, "que no se minimice por el hecho de que estoy viva", dijo en temor a que, siendo juzgado por intento de feminicidio, reciba una sentencia menor, o incluso quede en libertad.

"No hay dinero ni tiempo que pueda regresarme el dolor que he pasado; estoy viva, pero mi vida se estancó [...] son casi cuatro años en los que no lo he pasado nada bien, sigo en rehabilitación y tratamientos médicos".