ISSSTE, IMSS y Pemex vacunarán a población contra Coronavirus

A partir de este martes la Clínica-Hospital del ISSSTE , así como el Hospital General de Zona 36 y las Unidades de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) y los batallones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aplicarán la vacuna contra el Covid-19 para sus derechohabientes y población que no tenga estos servicios médicos en Coatzacoalcos.

"Todo abril de 7 a 14 horas... Es para todos, derechohabientes y no derechohabientes, serán bienvenidos a partir de mañana (martes) todo abril", señaló la directora.

Es preciso mencionar que la vacuna será para mayores de 18 años que no tengan la primera ni la segunda dosis, incluso para los que no alcanzaron el refuerzo.

Para ello es necesario llevar el comprobante anterior de vacunación y llenar el formato de registro.

En cuanto a la Sedena esta jornada se aplicó desde el lunes, pero seguirá el martes y miércoles en el Tercer Batallón de Infantería en Minatitlán y el Primer Batallón de Infantería, en Sandrés Tuxtla. El requisito es ser mayor de 18 años, llevar credencial de elector y un correo electrónico. Tanto en el ISSSTE como en la Sedena el biológico a aplicar es AstraZeneca.

"Con el fin de fortalecer el Programa Nacional de Vacunación contra el COVID-19, la Comandancia de la 29/a. Zona Militar llevará a cabo los dias 11, 12 y 13 de Abril, una vacunación extraordinaria para la población en general (de todas las edades), las 24 horas del día", menciona el mensaje publicado en un grupo de difusión para prensa de la Sedena,

Por otra parte, en un boletín el delegado de Programas para el Desarrollo, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, informó que el Gobierno Federal instalará puntos de vacunación permanentes dentro de los hospitales del IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena y otros adheridos a la Federación.

Intensifican vacunación

contra el Coronavirus

Si usted no se ha puesto la primera dosis, si no tiene la segunda dosis ni el refuerzo, puede acudir, durante abrilm a estas instancias de salud aunque no sea derechohabiente:

CLÍNICA-HOSPITAL DEL ISSSTE COATZACOALCOS

De 07:00 a 14:00 horas aplicación de AstraZeneca

IMSS

Hospitales y UMF

SEDENA

- Instalaciones del 3/er. Batallón de Infantería ubicado en Avenida Reyes Azteca, Colonia Tacoteno, Municipio de Minatitlán, Ver.

- Instalaciones del 1/er. Batallón de Infantería ubicado en la Calle Teniente Juan de la Barrera, Colonia Belem Grande, Municipio de San Andrés Tuxtla, Ver.

Del 11 al 13 de abril las 24 horas del día

Aplicación de AstraZeneca