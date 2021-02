Intervendrá CNDH en Hospital de Pemex de Villahermosa: Petromex

Debido a indefensión en que se encuentran trabajadores del Hospital de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Villahermosa y ante la falta de mantenimiento a las instalaciones, visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) notificarán este lunes que este recinto debe ser clausurado al poner en riesgo a derechohabientes y empleados, especialmente ante los contagios de Covid-19.

A través de una queja interpuesta ante la CNDH que fue sellada el 16 de febrero, el sindicato Petrolero de México (Petromex) acusa a Pemex violaciones masivas de derechos humanos por autoridades y personal administrativo en dicho hospital.

"Lo que hemos encontrado en el Hospital Regional de Villahermosa nosotros lo catalogamos, lo hemos dicho y nos hemos responsabilizado de ello, como crímenes de lesa humanidad, hemos presentado una demanda ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estamos pidiendo la intervención de la Comisión Interamericana, les dejamos como siempre nuestro honor al sindicato de Romero (Deschamps), pero no nos van a callar por más que hayan comprado dos o tres conciencias dentro de Petromex que ya no están", advirtió Oscar Solórzano Méndez, contralor social nacional de Petromex.

En rueda de prensa ofrecida en Coatzacoalcos, Beatriz Ovalle Martínez, vocera de Petromex señaló que se realizan recorridos a los centros de trabajos de la zona sur-sureste del país junto a la Gerencia de Relaciones Laborales para dar a conocer que ya existe reconocimiento de este sindicato.

Mientras que el contralor social de Petromex reveló que pese a que en el área Covid-19 del Hospital de Pemex en Villahermosa el personal médico y de enfermería debería laborar seis horas, extienden sus turnos a ocho horas, siendo ellos mismos quienes compran sus equipos de protección ante la presunta nula ayuda de Pemex.

"Los compañeros doctores, la base trabajadora, tienen más de un año, están agotados, ya no dan más, quieren irse a su casa un día, dos días a descansar, los hacen trabajar más de ocho horas cuando el protocolo internacional para los trabajadores de la salud en áreas covid es de ocho horas... están rasgando las sábanas de las camillas para usarlas de vendas porque no hay", comentó Oscar Solórzano.

Solórzano Méndez agregó que este lunes harán junto al presidente del Consejo Consultivo de Petromex, Cuauhtémoc Cárdenas, una promoción para que las cuotas, que ascienden a tres millones de pesos y que se descuentan indebidamente a los afiliados, se ocupen para comprar insumos al personal de los hospitales, especialmente el de Villahermosa, en donde la semana pasada colapsó una tubería que fuga en áreas como el quirófano.

"Los primeros días de febrero, se rompe el drenaje que pasa por las áreas críticas... pasa por quirófano, por el área de terapia intensiva, estamos denunciando con hechos esto no es un juego... Vamos a pedirle a la Corte Interamericana que se clausure el hospital y que no engañen a los trabajadores, si se clausura el Hospital de Villahermosa es para proteger la salud de sus empleados y sus familias, no van a perder sus empleos", puntualizó.