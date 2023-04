¡Está por definirse! Interoceánico tendría 11 polos; buscan uno más en Veracruz

El quinto parque industrial en la fracción veracruzana del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) está por definirse, confirmó el secretario de Desarrollo Económico Portuario, Enrique Nachón García, quien dijo desconocer el por qué hay cuatro en el estado y seis en Oaxaca.

"Hay dos en Coatzacoalcos, uno en San Juan Evangelista, otro en Texistepec y el otro está por definirse en dónde va a estar... se está viendo la posibilidad de que hubiera otro aquí... es un proyecto federal, no podría decir, no estoy yo con la información ni facultado para poder decirles" Enrique Nachón García Titular de la Sedecop

SERÍAN CINCO EN VERACRUZ

Desde el anuncio del CIIT a finales de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que serían cinco en Oaxaca y cinco en Veracruz, siendo en el primer estado donde se complicó más la obtención de los predios para formar los Polos de Desarrollo de Bienestar (PDB), nombre oficial de los parques industriales.

Apenas en junio de 2022, el entonces director general del CIIT, Rafael Marín Mollinedo, señaló que los PDB quedarían de la siguiente manera: Coatzacoalcos 1, Coatzacoalcos 2, Texistepec, San Juan Evangelista y Jáltipan, en Veracruz; Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Santa María Xadani, San Blas Atempa y Salina Cruz, en Oaxaca.

CAMBIARON EN NUEVE MESES

Para el 21 de marzo de este 2023, el actual director del CIIT, Raymundo Morales Ángeles, mostró una modificación de los 10 PBD: En Veracruz sólo quedaron Coatzacoalcos 1, Coatzacoalcos 2, Texistepec y San Juan Evangelista, dejando fuera a Jáltipan, quedando sólo cuatro predios para parques industriales.

En el caso de Oaxaca los PDB quedaron de la siguiente manera: Salina Cruz, Ixtaltepec (Chivela), San Blas Atempa, Ciudad Ixtepec, Santa María Mixtequilla y Matías Romero (Donají), exceptuando a Santa María Xadani; en total seis parques.

-¿Qué ocurrió para que no estuvieran los cinco parques que se mencionaron en un inicio?, se le cuestionó al funcionario, a lo que respondió: "es un proyecto federal, no podría decir, no estoy yo con la información ni facultado para poder decirles".

Por último, Enrique Nachón adelantó que será el 19 de abril cuando se comience la subasta de predios en los 10 parques industriales del CIIT.

Así se localizan los polos entre Veracruz y Oaxaca.