"Si no vienes desgarrada, con sangre o la ropa rota no te harán caso", fue la respuesta que tuvo por parte de las autoridades policiacas, una trabajadora del área de vectores de la Secretaría de Salud, al sufrir un intentó de abuso sexual en un domicilio en la colonia Lomas de Barrillas en Coatzacoalcos.

Al pedir la autorización al propietario para ingresar no sabía la terrible escena a la que se enfrentaría, ya que individuo identificado como Miguel "N" quien se encontraba solo en dicho domicilio le sugirió que pasara a la parte trasera ya que ahí tenía un estanque de agua.

PUBLICIDAD

Sin embargo, todo se trató de una mentira del sujeto quien intentó aprovecharse de la empleada de vectores y la sometió con toda la intención de abusar sexualmente de ella pero la víctima logró gritar pidiendo auxilio.

Noticia Relacionada México reporta 19 mil 74 casos activos y 223 mil 507 muertes por COVID-19

Fue de esa manera que compañeros, que se encontraban en ese sector se percataron de la situación y acudieron a brindarle ayuda logrando detener del agresor, que presuntamente se encontraba bajo los efectos de alguna droga.

De inmediato dieron aviso al 911 para reportar lo ocurrido por lo que al lugar un rato más tarde llegaron elementos de la Policía Estatal, en la patrulla 32-50 quienes detuvieron en flagrancia al presunto agresor e indicaron a la agraviada que interpusiera la denuncia.

PUBLICIDAD

Tras un peregrinar de cinco horas le fue tomada la denuncia a la joven, aunque la fiscal en turno le señaló que debía de llevar lesiones físicas o de alguna manera presentar una herida para tomarle la querella.

"Si no vienes desgarrada, con sangre o la ropa rota no te harán caso" dijo la fiscal a la agraviada, así lo señaló su padre quien exige justicia y pide a las autoridades no lo dejen en libertad.

PUBLICIDAD

Asimismo dio a conocer que los elementos policiacos, trasladaron al agresor a las instalaciones de la Policía Estatal, ubicada en Pedro Moreno y Sebastián Lerdo de Tejeda en la colonia María de la Piedad; sin embargo, no lo pusieron a disposición.

Con todo y que la agraviada interpuso la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia cometidos en contra la mujer, el sujeto puede quedar libre durante la tarde noche del martes, ya que la acción tardía de los elementos policiacos fue un factor a su favor.

PUBLICIDAD

Cabe señalar que en la región persisten los ataques en contra de mujeres, uno de estos casos es el de Janeth que fue atacada por su esposo Elvis, quien la la dejó al borde de la muerte y se encuentra prófugo de la justicia.

El último caso en Nanchital, donde una la menor Itzel de 16 años, fue atacada sexualmente y después asesinada cuando se encontraba en su domicilio tomando clases en línea, por este feminicidio ya hay un detenido.