INE no notificó amonestación, aqueja Rodolfo Corpi

El aspirante a candidato independiente por la alcaldía de Coatzacoalcos, Rodolfo Corpi Lara indicó que no fue notificado sobre la amonestación que impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) por irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado en la revisión de sus Informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades de obtención del apoyo ciudadano.

El Consejo General del INE multó a un total de 17 aspirantes independientes a Diputaciones Locales y Alcaldías de Veracruz, entre ellas se encuentra el aspirante a candidato independiente, Rodolfo Corpi Lara con una infracción de 5 mil 907.84 pesos.

A través de una entrevista telefónica, Corpi Lara se enteró de la multa que le fue asignada, debido a que el INE no le notificó esta amonestación, a pesar de haber dejado los datos de dos personas que son parte de su equipo de trabajo, para informarle sobre cualquier situación respecto al proceso electoral 2020-2021.

"Mire por donde me entero cuando la obligación del INE, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización debe de informar. No nos informaron ni por correo, ni por el portal, ni por ninguna instancia la notificación", indicó.

En este sentido, explicó que la multa pudo haberse aplicado al no comprobar gastos relacionados con la renta de una ´casa de campaña´, debido a que no cuentan con ella.

"La Unidad Técnica de Fiscalización del INE cuestionó por qué no teníamos ´casa de campaña´, cuando estamos en un proceso de recolección de firmas para poder ser candidato y no la necesitábamos, nosotros nos reuníamos en el patio de nuestras casas y lo tomaron como ´casa de campaña´ y como no lo reportamos, ahora nos están multando porque no lo hicimos en tiempo y forma", explicó.

Ante esta situación, dijo que va a analizar la multa que le impuso el INE, la cual consideró ´no es correcta´.